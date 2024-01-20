МАГАТЭ обнаружило новые мины на периферии территории Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли новые мины на периферии территории Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте организации.

"Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которые ранее были обнаружены группой МАГАТЭ и удалены в ноябре 2023 года, теперь снова на месте", – говорится в заявлении агентства.

В МАГАТЭ отметили, что данная зона закрыта и недоступна для оперативного персонала станции, однако наличие снарядов на ней в любом случае не соответствует стандартам безопасности агентства.

В июле прошлого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты агентства обнаружили на периферии периметра Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия.

По его словам, наличие на станции подобных мин противоречит правилам ядерной и физической безопасности, однако в случае их детонации, системам станции ничего не угрожает.