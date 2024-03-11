Постпред РФ в Вене оценил риски для безопасности ЗАЭС из-за активности украинских БПЛА

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Риск возникновения ЧП на Запорожской АЭС (ЗАЭС) повышен из-за значительного роста активности беспилотников Вооруженных сил Украины вокруг нее. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Ульянова, ситуация остается неспокойной. Специалисты нейтрализуют эти дроны, добавил постпред РФ в Вене.

Ранее на Запорожской АЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения. Говоря о радиационном фоне, специалисты заявили, что изменений в нем нет и он соответствует нормальной эксплуатации.

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о существовании реальной угрозы ядерной аварии на ЗАЭС. При этом, по его словам, эксперты не увидели на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях.

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