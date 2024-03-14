Специалисты не выявили превышений радиационного фона на ЗАЭС после обстрела ВСУ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается в норме. Об этом сообщает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

"По данным ежедневного мониторинга, превышений радиационного фона на ЗАЭС не зафиксировано", – приводит заявление ТАСС.

До этого ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинспектировали место прилета. Они намерены сообщить об этом в головной офис организации.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее высоко оценил усилия, направленные на безопасность ЗАЭС. Он назвал создание безопасных условий вокруг станции основной совместной задачей.

