Глава МАГАТЭ Гросси выразил готовность посетить Курскую АЭС

Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил готовность посетить Курскую АЭС в зоне боевых действий и на месте оценить ситуацию, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу агентства.

В субботу, 17 августа, между Гросси и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний рассказал об ухудшающейся ситуации на Курской и Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ уточнил, что обеспокоен безопасностью атомных электростанций, находящихся в зоне боевых действий, так как там может произойти ядерная авария.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале назвал приглашение Гросси своевременным и важным шагом.

11 августа ВСУ нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Утром 17 августа украинский дрон сбросил снаряд на дорогу, которая проходит вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. В результате обошлось без пострадавших. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, были проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда.

Позже стало известно о планах украинских властей атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.

В связи с этим МИД РФ предупредил о начале подготовки Киевом нападения на Курскую АЭС. Министерство призвало международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС.