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В МИД РФ поступила информация, согласно которой киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В связи с этим министерство призвало международные организации, в частности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС. В российском МИД считают, что они могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Кроме того, в заявлении говорится, что такие действия Киева подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году.

"Все международное сообщество должно понимать, какую опасность для европейского континента представляет неонацистский киевский режим", – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями.

11 августа ВСУ нанесли два удара по одной из двух градирен, расположенных на ЗАЭС. В результате произошел пожар. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев назвал данную атаку выходом киевского режима на новый уровень агрессии против атомных энергетических объектов.

Владимир Путин назвал ошибкой отсутствие реакции со стороны Запада на продолжающиеся удары Киева по Запорожской АЭС.

Позже стало известно о планах украинских властей атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием.

В ответ на это член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совет безопасности ООН созвать экстренное заседание и не допустить атаки на атомные электростанции.