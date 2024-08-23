Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку атаковать Курскую АЭС

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Попытка киевского режима атаковать Курскую АЭС дроном-камикадзе стала актом ядерного терроризма, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) к незамедлительной реакции.

Владимир Путин заявил, что украинские силы пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в ночь на 22 августа. Президент отмечал, что российская сторона уже проинформировала об этом МАГАТЭ.

Позже стало известно, что украинский дрон-камикадзе, сбитый средствами радиоэлектронной борьбы вблизи Курской АЭС, обнаружили недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива.

В "Росэнергоатоме" после этого заявили, что Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Радиационный фон фиксируется в пределах нормы.

В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после посещения Курской АЭС планирует поехать на Украину, где надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским. Гросси в очередной раз заявил, что чрезвычайно обеспокоен боестолкновениями вблизи атомной электростанции.

Российские силы продолжают вести бои с украинскими формированиями в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, там действует режим контртеррористической операции.