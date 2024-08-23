Глава МАГАТЭ Гросси хочет встретиться с Зеленским после посещения Курской АЭС

Фото: ТАСС/управление коммуникаций КуАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что после посещения Курской АЭС планирует поехать на Украину, где надеется поговорить с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Гросси также в очередной раз заявил, что чрезвычайно обеспокоен боестолкновениями вблизи атомной электростанции.

Визит Гросси на станцию запланирован на следующую неделю. Он намерен побеседовать с руководством АЭС и определить, совершались ли против нее атаки. глава МАГАТЭ также планирует оценить состояние внешнего электроснабжения и пути подъезда к станции.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что украинские силы пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в ночь на 22 августа. Президент добавил, что российская сторона уже проинформировала об этом МАГАТЭ.

Российские силы продолжают вести бои с украинскими формированиями в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, там действует режим контртеррористической операции.

По информации на 22 августа, украинская армия за все время боевых действий в Курской области потеряла более 4,7 тысячи человек.