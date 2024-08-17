Фото: телеграм-канал "Курская АЭС"

Украина готовит провокацию, связанную с подготовкой к нанесению удара по Курской АЭС, чтобы обвинить Россию в самообстреле станции, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, таким образом Киев хочет создать повод для нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины.

В министерстве обороны подчеркнули, что оценивает информацию о подготовке Украины к нанесению удара по Курской АЭС с надлежащей серьезностью. Военное ведомство пообещало, что если это произойдет, Россия немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.

"В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры", – говорится в заявлении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что "хозяевам киевского режима" необходимо со всей серьезностью подойти к информации о подготовке властями Украины провокации с применением "грязной бомбы". Мирошник также подчеркнул, что представителям Белого дома США необходимо "поинтересоваться у подшефных нацистов", к чему они готовятся.

О соответствующих планах украинского руководства сообщила пресс-служба УВД ВГА Харьковской области, сославшись на оперативно полученную информацию во время допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ.

По их данным, Киев планирует обвинить в этих ударах РФ и заявить, что Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием. Боевики киевского режима получили команду максимально поднять градус эскалации, подчеркнули в ведомстве.