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"Хозяевам киевского режима" необходимо со всей серьезностью подойти к информации о подготовке властями Украины провокации с применением "грязной бомбы", заявил в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"А может кто-то гарантировать, что Киев не применит "грязную бомбу" для очередной своей провокации или теракта?" – отметил он.

Мирошник также подчеркнул, что представителям Белого дома США необходимо "поинтересоваться у подшефных нацистов", к чему они готовятся. По словам посла, сделать это американской стороне стоит для того, чтобы не иметь в дальнейшем повода для заявлений о том, что Штаты не были осведомлены о происходящем.

О соответствующих планах украинского руководства сообщила пресс-служба УВД ВГА Харьковской области, сославшись на оперативно полученную информацию во время допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ.

По их данным, Киев планирует обвинить в этих ударах РФ и заявить, что Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием. Боевики киевского режима получили команду максимально поднять градус эскалации, подчеркнули в ведомстве.