Фото: Министерство обороны РФ

Курированием атаки на Курскую и Запорожскую АЭС, которую планируют власти Украины, занимаются западные спецслужбы, заявил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что в основном планирование этого удара курирует Великобритания, подчеркнув, что "без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям".

По оперативным данным, киевский режим намерен ударить по станциям оружием, полученным от стран НАТО, подчеркнул Лебедев. При этом "виноватыми сделают, конечно, Россию", заявил он.

"В Сумах и Запорожье целый съезд западных журналистов", – рассказал Лебедев.

О соответствующих планах украинского руководства сообщила пресс-служба УВД ВГА Харьковской области, сославшись на оперативно полученную информацию во время допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ.

По их данным, Киев планирует обвинить в этих ударах РФ и заявить, что Москва якобы сделала это, чтобы предпринять ответные меры и нанести удар по территории Украины ядерным оружием. Боевики киевского режима получили команду максимально поднять градус эскалации, подчеркнули в ведомстве.