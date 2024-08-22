Путин заявил, что ВСУ ночью пытались наносить удары по Курской АЭС

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Украинские силы пытались ночью наносить удары по Курской атомной электростанции. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по обстановке в приграничных регионах.

По словам президента, Международное агентство по атомной энергии уже знает об этом.

"МАГАТЭ проинформировано, они обещают прислать – и сами приехать, и прислать специалистов для оценки ситуации", – добавил он.

Бои с украинскими военнослужащими не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера.

За все время боев на данном направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военных, а также 68 танков.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен посетить Курскую АЭС. С его слов, он хочет поговорить с руководством станции и определить, совершались ли на нее нападения. Также он планирует оценить состояние внешнего энергоснабжения и пути подъезда к АЭС.

