ВСУ потеряли более 4,7 тыс военных за время боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия за все время боевых действий в Курской области потеряла более 4,7 тысячи человек. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ также потеряли 68 танков, 27 БМП, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин, 148 машин, 32 артиллерийских орудия, 5 установок ЗРК, 10 пусковых установок РСЗО, в том числе 3 HIMARS и 1 MLRS, 6 станций РЭБ, 4 единицы инженерной техники, включая 2 инженерные машины разграждения и 1 установку разминирования УР-77.

В министерстве добавили, что западнее населенного пункта Скрыльевка в Курской области ликвидирована ДРГ из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Продолжается проведение разведовательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника. Уничтожены две боевые бронированные машины и семь военных, один взят в плен.

Всего за сутки на курском направлении украинская армия лишилась свыше 300 военных и 23 единиц бронетехники, в том числе 3 танков, 20 боевых бронированных машин, а также одного артиллерийского орудия и 15 автомобилей.

Группировка войск "Север" ВС РФ при поддержке авиации и огня артиллерии сорвала атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное в Курской области. Украинская армия потеряла больше 45 человек, уничтожены танк и четыре боевые бронированные машины, отметили в российском оборонном ведомстве.

С 6 августа продолжаются бои на территории Курской области между ВС РФ и ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Как рассказал украинский пленный Игорь, ВСУ в Курской области была поставлена задача прорваться и "показаться" в нескольких селах, также их просили казаться "вежливыми, нормальными людьми". С его слов, задачей их группы было провести марш, отвлекающий маневр, а также покататься по населенным пунктам.