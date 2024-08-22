Алаудинов сообщил о подбитом Abrams на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Российские военные сумели подбить на курском направлении американский танк Abrams, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

"На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams", – сказал он.

Помимо танка, российские силы сумели уничтожить несколько единиц артиллерийских установок разного калибра. Также под ударом войск РФ оказались пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С 6 августа ВС РФ продолжают выбивать с территории Курской области украинские формирования. По последним данным, ВСУ за все время боев на данном направлении потеряли 4,4 тысячи военных, а также 65 танков.

На этом фоне в Курской области ввели режим ЧС федерального характера, а также режим КТО, который действует не только в регионе, но и в Белгородской и Брянской областях.