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Ожидаемый провал ВСУ после атаки на Курскую область приведет к появлению новых фронтов внутри Украины, заявил в беседе с РИА Новости председатель турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.

Политик подчеркнул, что действия Киева на территории российского региона являются попыткой втягивания НАТО в конфликт на Украине. Также, по мнению турецкого политика, за счет этой атаки украинские власти надеялись вступить в переговоры с "сильной позицией".

Перинчек добавил, что их усилия оказались тщетными. В результате боев, которые начались в Курской области, Украина "попала в еще большую пропасть". Вместе с тем все более явным становится провал атлантической системы в израильском, китайско-тайваньском и сирийском направлениях, заявил политик.

"Чувствуется паника, спешка. Действия в Курской области – признак этого. Но успеха не будет", – приводит агентство слова Перинчека.

Бои между ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным, которые Минобороны РФ опубликовало 20 августа, ВСУ потеряли на курском направлении более 4 130 военнослужащих и 58 танков. Также за время ведения боев на территории российского региона украинские войска лишились 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров и 299 боевых бронированных машин.

Войска РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области, сообщал командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны были уничтожены российскими военными.