Алаудинов заявил об остановке продвижения ВСУ на всей территории Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны были уничтожены российскими военными. Сейчас ВС РФ осуществляют работу по зачистке населенных пунктов от украинских формирований в Курской области.

"Очень сильный урон нанесли мы противнику, он потерял очень много техники, танки, бронированные машины и много пехоты. На данный момент мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, мог бы пройти на том участке, где мы находимся", – добавил командир спецназа "Ахмат".

Он уточнил, что логистика ВСУ на курском направлении постоянно находится под ударами со стороны российских военных, поэтому противник несет ежедневные потери, несмотря на то, что, как предположил Алаудинов, среди проникших в Курскую область наемников ВСУ есть те, кто входит в состав подразделений НАТО.

"Сейчас они начали активно закапываться. Им не очень выгодно будет даже обороняться, потому что мы тоже на данный момент контролируем уже подвоз, отвоз", – подчеркнул замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ.

Бои между ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

На данный момент известно, что общие потери украинских формирований с 6 августа на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.

ВСУ пытаются передислоцироваться на курском направлении, чтобы начать атаку на новом участке. Однако ВС РФ не дают им этого сделать, удерживая ситуацию под собственным контролем.

