Морпехи ЧФ остановили продвижение украинской колонны в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области. Об этом заявили в Миноброны РФ, передает РИА Новости.

"Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.

В результате украинские подразделения потеряли бронетранспортеры Stryker и "Козак", бронеавтомобиль HMMWV и роту 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцам РФ также удалось захватить канадский броневик Roshel SARV, два бронетранспортера Stryker, противоминную машину Cougar и взять в плен несколько украинских солдат.

Бои в Курской области с украинскими военными не прекращаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 19 августа, общие потери ВСУ с начала боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.

Украинские подразделения планируют передислоцироваться на курском направлении, чтобы перейти в атаку на новом участке. Однако российские военные держат эту ситуацию под контролем, отметил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.