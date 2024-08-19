ВСУ потеряли до 3 800 военных за время боев под Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих, рассказали в Минобороны РФ.

Украинские войска лишились 54 танков, 26 боевых машин пехоты (БМП), 48 бронетранспортеров, более 280 боевых бронемашин, 123 автомобилей, 27 артиллерийских орудий, 5 ЗРК, 7 пусковых РСЗО, включая три HIMARS и одну MLRS, 5 станций РЭБ, а также четырех единиц инженерной техники.

При этом за сутки киевские боевики потеряли более 330 человек и 27 единиц бронетехники, включая 4 танка, БМП, три бронетранспортера и 19 боевых бронемашин.

"Вооруженные силы РФ (ВС РФ) продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Так, подразделения ВС РФ из группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии ведут поиск и уничтожают диверсионные группы ВСУ южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Также российские бойцы отразили штурмовые атаки противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Здесь ВСУ потеряли танк, БМП, две бронемашины и более 25 солдат.

"Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", – уточнили в МО РФ.

Также ВС РФ нанесли поражение 22, 61, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренева. Также авиация нанесла удары по украинским резервам в районах Басовки, Ворожбы, Кружок, Мирополья, Новой Сечи и Садков Сумской области.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

В нападении на регион Киев задействовал самые новые образцы военной техники, в частности поставленные ему странами НАТО броневики. Российские силы держат ситуацию под контролем, несмотря на попытку противника передислоцироваться.

