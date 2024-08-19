Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 14:20

Политика

ВСУ потеряли до 3 800 военных за время боев под Курском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боев на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих, рассказали в Минобороны РФ.

Украинские войска лишились 54 танков, 26 боевых машин пехоты (БМП), 48 бронетранспортеров, более 280 боевых бронемашин, 123 автомобилей, 27 артиллерийских орудий, 5 ЗРК, 7 пусковых РСЗО, включая три HIMARS и одну MLRS, 5 станций РЭБ, а также четырех единиц инженерной техники.

При этом за сутки киевские боевики потеряли более 330 человек и 27 единиц бронетехники, включая 4 танка, БМП, три бронетранспортера и 19 боевых бронемашин.

"Вооруженные силы РФ (ВС РФ) продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Так, подразделения ВС РФ из группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии ведут поиск и уничтожают диверсионные группы ВСУ южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка. Также российские бойцы отразили штурмовые атаки противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Здесь ВСУ потеряли танк, БМП, две бронемашины и более 25 солдат.

"Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен", – уточнили в МО РФ.

Также ВС РФ нанесли поражение 22, 61, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренева. Также авиация нанесла удары по украинским резервам в районах Басовки, Ворожбы, Кружок, Мирополья, Новой Сечи и Садков Сумской области.

Бои с ВСУ не прекращаются в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера, также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

В нападении на регион Киев задействовал самые новые образцы военной техники, в частности поставленные ему странами НАТО броневики. Российские силы держат ситуацию под контролем, несмотря на попытку противника передислоцироваться.

ВС РФ отразили атаки четырех бригад ВСУ на курском направлении за сутки

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политикарегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика