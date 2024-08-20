Алаудинов: ВСУ заходом в Курскую область хотели заставить РФ отказаться от СВО

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

ВСУ хотели своим вторжением в Курскую область заставить Россию отказаться от продолжения спецоперации. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Как он утверждает, ВСУ планировали, что российские военные не смогут остановить их наступление и украинцы смогут максимально расшириться и взять российские территории. Это, по словам Алаудинова, было необходимо, для того чтобы начать переговоры с Россией.

"Этот прорыв, который должен был привести к тому, чтобы поставить нас на колени и заставить пойти на их условия, он в принципе захлебнулся", – объяснил он.

Кроме того, генерал-майор добавил, что операцией по вторжению ВСУ в Курскую область руководил штаб НАТО, а также США и Великобритания.

Алаудинов также указал на присутствие в Курской области действующих военных подразделений стран НАТО. Он уточнил, что военные находятся среди огромного количества иностранных наемников.

Бои между российскими и украинскими военными идут в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих, а также лишились 58 танков за время боев на курском направлении.

