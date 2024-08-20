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На курском направлении сейчас присутствуют действующие военные подразделений стран НАТО, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

"Надо понимать, что собран весь сброд, который только есть", – подчеркнул он.

Алаудинов уточнил, что военные находятся среди огромного количества иностранных наемников.

Бои между российскими и украинскими военными идут в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Накануне ВСУ предприняли попытку передислокации на курском направлении, надеясь начать атаку на новом участке. Однако ВС РФ помешали им, сохранив контроль над ситуацией.

Сейчас российские солдаты остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области. Они уничтожили основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны. В данный момент ВС РФ осуществляют работу по зачистке населенных пунктов от украинских формирований.

По последним данным, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих, а также лишились 58 танков за время боев на курском направлении.

