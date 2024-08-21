Алаудинов: ВСУ на курском направлении блокированы, идет их выдавливание

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Подразделения украинской армии на курском направлении блокированы. Сейчас идет их выдавливание из населенных пунктов, заявил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

Офицер рассказал, что процесс выдавливания начался уже со второго дня. Задача ВС РФ состояла в том, чтобы блокировать все участки направления ВСУ, после чего одновременно блокировать. Это, с его слов, и подразумевало их выдавливание из населенных пунктов.

Алаудинов добавил, что в данный момент есть несколько населенных пунктов, которые занимают российские военные, а где-то на окраинах находится украинская армия. За эти территории сейчас идут бои, объяснил он.

"Как вы видите, противник остановлен, понес очень большие потери, и, в принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений они выводятся для того, чтобы, я так понял, их уже направить на другие направления и новый удар", – подчеркнул командир спецназа "Ахмат".

Боестолкновения между российскими и украинскими войсками на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 20 августа, украинская армия на курском направлении потеряла свыше четырех тысяч военнослужащих, а также 58 танков, 27 БМП, 50 бронетранспортеров и 299 боевых бронированных машин.

По словам Алаудинова, бойцы спецназа "Ахмат" готовятся отразить удар ВСУ, которые сейчас занимаются перегруппировкой войск на курском направлении. Он указал, что обстановка в регионе остается под контролем российских сил.

