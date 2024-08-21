Алаудинов заявил, что ВСУ перегруппируются на курском направлении

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Бойцы спецназа "Ахмат" готовятся отразить удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в настоящее время занимаются перегруппировкой на курском направлении, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, передает ТАСС.

По словам генерал-майорал, обстановка в регионе остается под контролем российских сил. При этом точно не известно, куда именно формирования Украины планируют нанести удар.

"Но общий анализ есть, примерное представление, что он (противник. – Прим. ред.) собирается сделать, тоже есть. Мы тоже занимаемся приготовлением к его следующему удару", – заявил Алаудинов.

Бои между ВС РФ и ВСУ на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным, которые Минобороны РФ опубликовало 20 августа, ВСУ потеряли на курском направлении более 4 130 военнослужащих и 58 танков. Также за время ведения боев на территории российского региона украинские войска лишились 27 боевых машин пехоты, 50 бронетранспортеров и 299 боевых бронированных машин.

Как ранее сообщил Алаудинов, войска РФ остановили продвижение украинских военных на всей территории Курской области. Основные ресурсы ВСУ для передвижения и передовые эшелоны были уничтожены российскими военными.