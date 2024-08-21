Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще две украинские ракеты уничтожены над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", – написал он в своем телеграм-канале.

Прошедшей ночью российские ПВО сбили еще две украинские ракеты и 2 БПЛА самолетного типа. Воздушные цели были поражены в небе над Курской областью.

Всего ночью 21 августа российские силы уничтожили 45 украинских дронов. В их числе: 11 сбитых БПЛА над Московской областью, 23 – над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, а также 3 – над Калужской областью.

