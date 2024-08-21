ПВО сбили 3 беспилотника за ночь над Курской и Орловской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника и две ракеты над территорией Курской области в ночь на 21 августа, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Смирнов напомнил населению, что приближаться к обломкам дронов и трогать их нельзя. В случае подобной находки он призвал жителей сообщать об этом по телефону 112.

Также атаке в ночь на 21 августа подверглась Орловская область, рассказал губернатор российского региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что силы ПВО сбили над территорией области один украинский беспилотник. При этом каких-либо повреждений на земле не было обнаружено. В результате украинской атаки также никто не пострадал.

К своей публикации Клычков прикрепил ссылку на чат, участники которого оказывают поддержку вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей. После вступления в него можно оказывать адресную помощь тем людям, которые в настоящее время находятся в пунктах временного размещения, уточнил губернатор.

В ночь на 21 августа произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Сергей Собянин сообщил, что в общей сложности средства ПВО уничтожили за ночь 10 БПЛА, летевших в направлении столицы. По словам мэра, в настоящее время ситуация с атаками находится на контроле.