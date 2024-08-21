Средства ПВО уничтожили ночью 45 беспилотников над российскими регионами

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 беспилотников самолетного типа над регионами РФ в ночь на 21 августа. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 11 дронов были сбиты над Московской областью, 23 БПЛА – над Брянской областью, 6 – над Белгородской областью, а также 3 дрона – в Калужской и 2 – в Курской области.

Воздушная атака в ночь на 21 августа стала одной из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. По словам Сергея Собянина, созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

По предварительной информации, никто не пострадал, какие-либо разрушения не выявлены. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

В результате прилетов БПЛА в Брянской области также обошлось без пострадавших. Этой ночью силы ПВО в том числе уничтожили украинскую ракету на западе Ростовской области. Тем не менее после падения осколков разрушения и раненые отсутствуют.