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21 августа, 05:02

Мэр Москвы

Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

В ночь на 21 августа произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Об этом Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале.

Всего российские силы ПВО уничтожили за ночь 10 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Градоначальник отметил, что созданная эшелонированная защита столицы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

По словам Собянина, в настоящее время ситуация с атаками БПЛА находится на контроле.

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