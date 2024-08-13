Собянин заявил, что московское небо надежно защищено от атак БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Атаки беспилотных летательных аппаратов не прекращаются ни на день, но небо Москвы надежно защищено, заявил Сергей Собянин в рамках форума "Территория смыслов".

"Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников, они прилетали в правительственные здания, в жилые здания и даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с министерством обороны, сегодня московское небо защищено надежнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день", – отметил градоначальник.

По словам Собянин, столичная промышленность на треть состоит из предприятий ВПК. Мэр уточнил, что Москва занимается развитием своих заводов. В настоящее время в столице производится 13 моделей беспилотников и в месяц выпускается порядка 10–15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые задействуют в специальной военной операции.

Мэр также рассказал, что благодаря Москве на территориях от Луганска, Донецка и до юга фронта построена треть оборонительных сооружений.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 августа дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 14 украинских беспилотников над российскими регионами. В Минобороны РФ уточнили, что 12 из них были сбиты над территорией Курской области и еще по одному БПЛА над Белгородской и Воронежской областями.

Кроме того, украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Воронежской области. При этом в результате воздушной атаки не было зафиксировано каких-либо повреждений. Никто из мирного населения не пострадал.