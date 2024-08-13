13 августа, 07:33Происшествия
Средства ПВО уничтожили ночью 14 беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 14 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 13 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что 12 дронов были сбиты над Курской областью и еще по одному БПЛА над Белгородской и Воронежской областями.
По предварительной информации, в результате воздушной атаки в Воронежской области никто не пострадал. Какие-либо повреждения в регионе также не выявлены.
Вечером 12 августа украинский беспилотник совершил удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего тяжелые ранения получил один мирный житель.
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