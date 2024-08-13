13 августа, 05:11Происшествия
Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и повреждений нет. В области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.
Вечером 12 августа украинский беспилотник совершил удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего тяжелые ранения получил один мирный житель.
Еще одна жительница региона получила травмы в результате атаки трех беспилотников ВСУ по жилому дому в белгородском Шебекине. Женщину с различными ранениями доставили в областную клиническую больницу.
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