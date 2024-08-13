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13 августа, 05:11

Происшествия

Украинский беспилотник уничтожен над Воронежской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате воздушной атаки пострадавших и повреждений нет. В области продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА.

Вечером 12 августа украинский беспилотник совершил удар по легковому автомобилю в селе Черемошное Белгородского района, в результате чего тяжелые ранения получил один мирный житель.

Еще одна жительница региона получила травмы в результате атаки трех беспилотников ВСУ по жилому дому в белгородском Шебекине. Женщину с различными ранениями доставили в областную клиническую больницу.

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