Средства РЭБ подавили 4 БПЛА на юго-западе Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы и уничтожены с помощью средств радиоэлектронной борьбы на юго-западе Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Голубев уточнил, что обошлось без пострадавших.

Ранее, в ночь на 10 августа, силы ПВО сумели обнаружить и уничтожить 32 беспилотника самолетного типа.

До этого, в ночь с 8 на 9 августа, силы ПВО перехватили над регионами России 75 украинских беспилотников. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.