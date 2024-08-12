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12 августа, 06:59

Происшествия

Средства РЭБ подавили 4 БПЛА на юго-западе Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы и уничтожены с помощью средств радиоэлектронной борьбы на юго-западе Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Голубев уточнил, что обошлось без пострадавших.

Ранее, в ночь на 10 августа, силы ПВО сумели обнаружить и уничтожить 32 беспилотника самолетного типа.

До этого, в ночь с 8 на 9 августа, силы ПВО перехватили над регионами России 75 украинских беспилотников. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

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