ПВО РФ сбила за ночь 75 беспилотников ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 75 беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что 26 беспилотников было сбито над Белгородской областью, 19 – над Липецкой, 7 – над Курской, 5 – над Брянской, 4 – над Воронежской и 1 – над Орловской. Кроме того, 5 БПЛА были уничтожены над Республикой Крым и 8 – над акваторией Черного моря.

Минобороны РФ также сообщает, что дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря были уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в ночь на 9 августа российские военные также сбили противокорабельную ракету "Нептун". Он уточнял, что ракета была сбита над акваторией на значительном отдалении от берега.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о 4 уничтоженных ракетах и 4 беспилотниках ВСУ в ночь на 9 августа.

