ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.

Вражеский дрон самолетного типа сбили 8 августа около 16:10 по московскому времени. Таким образом, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.

В ночь на 7 августа, два беспилотника были сбиты в северной части Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, обошлось без пострадавших.

