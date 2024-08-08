08 августа, 17:20Политика
ПВО сбили украинский БПЛА над Крымом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Крыма, сообщает Минобороны РФ.
Вражеский дрон самолетного типа сбили 8 августа около 16:10 по московскому времени. Таким образом, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку на территории Российской Федерации.
В ночь на 7 августа, два беспилотника были сбиты в северной части Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, обошлось без пострадавших.
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