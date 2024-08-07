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07 августа, 05:29

Происшествия

Два беспилотника сбиты над северной частью Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника были сбиты в северной части Ростовской области в ночь на 7 августа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона", – написал он.

Согласно предварительным данным, в результате падения обломков беспилотников пострадавших нет.

Вечером 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о двух сбитых силами ПВО России ракетах. В ночь на 7 августа над регионом сбили еще две ракеты.

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