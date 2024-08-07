07 августа, 05:29Происшествия
Два беспилотника сбиты над северной частью Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два беспилотника были сбиты в северной части Ростовской области в ночь на 7 августа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона", – написал он.
Согласно предварительным данным, в результате падения обломков беспилотников пострадавших нет.
Вечером 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о двух сбитых силами ПВО России ракетах. В ночь на 7 августа над регионом сбили еще две ракеты.
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