Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО РФ сбили две украинские ракеты в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

На протяжении 6 августа ВСУ атакуют Курскую область с помощью дронов. Так, сперва от обстрела города Суджа пострадали пять человек, среди которых были трое детей. После этого погибла девушка, еще три человека, включая одного ребенка, получили ранения.

Затем стало известно о гибели водителя микроавтобуса и автомобилиста, а также о пяти раненых гражданах. Так, одного мужчину госпитализировали, еще четверо пострадали от удара дрона ВСУ по автомобилю. Еще два ребенка были ранены в результате сброса взрывчатки с украинского дрона.

