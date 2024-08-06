Девушка погибла в результате утренней атаки ВСУ на Суджу Курской области

Фото: телеграм-канал "Алексей Смирнов"

Девушка погибла в результате утренней атаки Вооруженных сил Украины на город Суджу в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Еще пять человек пострадали. Среди них трое детей. Позднее за медпомощью обратились еще трое жителей города, включая одного ребенка.

Смирнов рассказал, что массированному обстрелу со стороны Украины подверглось несколько населенных пунктов. Всего от атаки ВСУ в Курской области пострадали 13 человек.

Так, в Глушковском районе ранены два человека. Еще два человека пострадали в Большесолдатском районе и один – в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях. Также повреждены жилые дома и автомобили.

"Провел заседание оперштаба, где вместе с представителями силовых структур обсудили сложившуюся ситуацию. Обстановка в приграничье остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника", – добавил врио губернатора.

Ранее пограничная служба ФСБ России отразила вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области. Атаке подверглись приграничные населенные пункты области.

Утром 6 августа пограничники совместно с формированиями ВС РФ также не допустили прорыв украинских войск в Суджанский и Кореневский районы Курской области.

Также за утро 6-го числа дежурные средства ПВО уничтожили 13 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области.