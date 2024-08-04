Пасечник: ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами ATACMS и Storm Shadow

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Украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Предположительно, восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow, сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Четыре ракеты были сбиты силами ПВО на подлете к городу. В следствие падения обломков ракет загорелась сухая трава", – подчеркнул он.

По словам главы ЛНР, удары попали по складским помещениям, где располагаются цистерны с топливом, и по частному сектору.

На месте случившегося работают экстренные службы, представители администрации главы и администрации Луганска. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее ВСУ нанесли удар по центру города Кременная в ЛНР кассетными снарядами, в результате чего оказались тяжело ранены два мирных жителя. В ходе атаки также были повреждены четыре многоквартирных дома. При этом после обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы. Во избежание чрезвычайной ситуации силами военных было оперативно проведено разминирование территории.

Кроме того, три мирных жителя погибли и девять были ранены в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Украинские солдаты совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

