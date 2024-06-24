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02:16

Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник и подавили еще два дрона в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку в Ростовской области. Один беспилотник сбит, еще два дрона подавлены. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обломки БПЛА упали на территории одного из промышленных предприятий. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее ночью ракетная опасность была объявлена на территории Белгородской области. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвал. Через некоторое время режим опасности отменили.

До этого мирный житель погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области со стороны ВСУ. Еще три человека при обстреле получили ранения.

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