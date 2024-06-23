Мужчина погиб при обстреле белгородского Грайворона

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирный житель погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Самые искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего", – написал Гладков.

Еще три человека при обстреле получили ранения. Двух мужчин оперативно доставили в районную больницу. Один пострадавший с переломами костей лица и закрытой черепно-мозговой травмой находится в реанимации, у второго диагностировали ранения спины и закрытую черепно-мозговая травму. Третьей пострадавшей оказалась женщина, которая в момент произошедшего находилась на балконе квартиры.

В результате обстрелов в многоквартирном доме оказалось повреждено балконное остекление на нескольких этажах. Удары также пришлись на автомобили и магазин.

До этого при обстреле ВСУ пострадала жительница белгородского села Мокрая Орловка. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную больницу.

