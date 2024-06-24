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01:32

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Режим ракетной опасности объявлен на территории Белгорода и Белгородского района, а также в Шебекино и Шебекинском округе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал местных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что мирный житель погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области со стороны ВСУ. Еще три человека при обстреле получили ранения.

До этого жительница Энергодара пострадала в результате атаки дронов ВСУ, два из которых взорвались в жилой застройке. Пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

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