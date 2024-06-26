ВСУ нанесли удар по центру Кременной в ЛНР кассетными снарядами

Фото: телеграм-канал "ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ"

ВСУ нанесли удар по центру города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) кассетными снарядами, в результате чего оказались тяжело ранены два мирных жителя. Об этом сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавшие сейчас находятся в хирургическом отделении городской больницы. Кроме того, по словам Третьякова, в ходе атаки также были повреждены четыре многоквартирных дома. При этом после обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы. Во избежание чрезвычайной ситуации силами военных было оперативно проведено разминирование территории.

"ВСУ, не имея успеха на фронте, систематически наносят подлые, кровавые удары по мирному городу. <...> Призываю всех граждан проявить единство и твердость, быть бдительными в этот непростой период", – заключил глава администрации.

Ранее из-за обстрела со стороны украинской армии был уничтожен пост радиационного контроля Запорожской АЭС (ЗАЭС), расположенный в Великой Знаменке. Специалисты атомной электростанции выполнили ряд компенсирующих мероприятий по контролю за радиационной обстановкой в районе расположения ЗАЭС.

До этого три мирных жителя погибли и девять были ранены в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Украинские солдаты совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.