Три человека погибли, девять получили ранения в результате обстрела Донецка

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три мирных жителя погибли и девять ранены в результате обстрела ВСУ Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"В Куйбышевском районе Донецка при обстреле из РСЗО погибли три человека", – написал он.

Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По его словам, данные о последствиях атаки ВСУ по Куйбышевскому району города продолжают поступать.

Он уточнил, что ВСУ совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии.

Ранее в ДНР в результате обстрела со стороны украинских дронов погиб военный фотокорреспондент Никита Цицаги. В СМИ писали, что он хотел сделать репортаж в районе Угледара.

Позже глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины. В связи с этим следователи заявили, что установят всех причастных к гибели Цицаги и привлекут их к уголовной ответственности.

