Погибшего в ДНР телеоператора Кожина похоронили в Тверской области

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Оператора телеканала НТВ Валерия Кожина, который погиб в результате украинского удара по ДНР 13 июня, похоронили в городе Калязине Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщили в правительстве, на похоронах также был зампред правительства Владислав Белорусов, который выразил родным Кожина искренние соболезнования от губернатора Игоря Рудени.

Прощание с погибшим прошло 18 июня в телецентре "Останкино". Вокруг его портрета были выставлены венки от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, а также от кабмина и министерства обороны РФ. Кроме того, коллеги и друзья Кожина также не оставили без внимания это событие и принесли свои венки от всего телеканала НТВ, телецентра "Останкино", Первого канала, "Национальной медиа группы", коллектива МТРК "Мир", телеканала "Звезда" и других.

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки пострадали Кожин, корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и офицер сопровождения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позже Кожин скончался. Врачи пытались его спасти, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Второго журналиста прооперировали. Ивлиев в результате ранения лишился руки.

В свою очередь, СК РФ завел уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. В рамках расследования дела правоохранители установят обстоятельства происшествия и определят всех причастных к этому лиц.

