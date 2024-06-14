Песков назвал обстрел журналистов НТВ в ДНР преднамеренным нападением

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Обстрел журналистов НТВ у Горловки в ДНР был преднамеренным нападением, а не случайным попаданием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что двойные стандарты становятся атрибутом позиции Запада даже в таких трагических событиях, как гибель корреспондентов.

В свою очередь, военный корреспондент Дмитрий Стешин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что нашивки "пресса" являются мишенью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"С 2014 года начали убивать журналистов целенаправленно. У меня был синий бронежилет с надписью "пресса", я сверху надел какую-то кенгуруху серенькую и снял, разумеется, синий чехол с каски, и вот с тех пор я так и хожу незаметно, как и все нормальные люди", – сказал военкор.

По словам Стешина, один украинский политик в 2015 году на круглом столе в одном из американских институтов прямым текстом заявил, что убийство журналистов из РФ стоит уничтожения батальона.

Военкор Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин попали под обстрел ВСУ 13 июня. В результате они получили тяжелые ранения, из-за которых Кожин позднее скончался.

Состояние Ивлиева смогли стабилизировать и эвакуировать в Москву. Из-за ранения военкор лишился руки. СКР уже возбудил уголовное дело об убийстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

