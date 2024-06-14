СК РФ завел уголовное дело после гибели в Горловке оператора Кожина

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Валерий Кожин

Следственный комитет России завел уголовное дело по статьям об убийстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева, которые помогали освещать деятельность ведомства по фиксации преступлений киевского режима.

В рамках расследования уголовного дела следователи установят обстоятельства происшествия и определят всех причастных к этому лиц. Кроме того, как сообщили в пресс-службе ведомства, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина Кожин и Ивлиев будут представлены к наградам.

"Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они вновь отправились в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях", – уточнили следователи.

Следственный комитет РФ также выразил свои искренние соболезнования родственникам и коллегам погибшего Кожина и пожелал скорейшего выздоровления Ивлиеву.

Об обстреле стало известно 13 июня. В результате происшествия пострадали Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Также ранения получил офицер сопровождения. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что журналисты получили минно-взрывные травмы. Он уточнял, что врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

Позднее Кожин скончался. Врачи пытались спасти мужчину, но его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Ивлиев был прооперирован. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. В опубликованном видео он сообщил, что в результате ранения лишился руки.

