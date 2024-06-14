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14 июня, 09:54

Происшествия

Раненный в Горловке военкор НТВ Ивлиев лишился руки

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки в результате ранения в Горловке ДНР. Он заявил об этом в опубликованном НТВ видео.

"Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся", – прокомментировал военкор.

Ивлиева ранили 13 июня при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике. Он и оператор Валерий Кожин получили минно-взрывные травмы. Также пострадал и офицер сопровождения.

Позже Кожин скончался. Врачи пытались спасти мужчину в течение нескольких часов, но его ранения оказались несовместимы с жизнью, уточнили в НТВ.

Телеканал НТВ уточнил число пострадавших сотрудников в Горловке

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