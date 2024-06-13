Трое сотрудников НТВ получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в результате обстрела Горловки в ДНР. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Приходько отметил, что журналисты пострадали во время выполнения своих профессиональных обязанностей в поселке Гольмовском. Глава округа уточнил, что ранения получили Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников НТВ. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Между тем в телеграм-канале телеканала уточнили, что, помимо Ивлиева, пострадал оператор Валерий Кожин, обоим делают операции. Третьим пострадавшим является офицер сопровождения, добавили в сообщении.

В свою очередь, главный врач городской больницы № 2 в Горловке Нелля Якуненко ТАСС заявила, что пострадавшие находятся в коме.

"Ко мне привезли (журналистов. – Прим. ред.), они тяжеленные. Они в коме, не говорящие, не могу сказать (что с ними случилось. – Прим. ред.), они в операционной. У них травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", – заявила главврач.

Ранее жена корреспондента Sputnik Рассела Бентли сообщила о его пропаже в Донецке. По словам женщины, 8 апреля ее супруг был в Петровском районе города, неподалеку от места обстрела ВСУ. Она рассказала, что корреспондент решил поехать узнать, нужна ли его помощь раненым, после чего на связь он не выходил.

Однако спустя время стало известно о смерти Бентли. Ему было 64 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР и взял позывной Техас. Тогда он объяснял, что приехал в Донбасс из США, так как он восхитился мужеством и стойкостью местных жителей.

