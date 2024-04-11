Попавшие под обстрел в ЛНР журналисты находятся в удовлетворительном состоянии

Фото: телеграм-канал "Вести Луганск"

Пострадавшие при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналисты ГТРК "Луганск" находятся в удовлетворительном состоянии, заявил корреспондент телекомпании Станислав Шило.

"Сегодня утром оператора Дениса Шума выписывают из больницы после успешной операции, он продолжит лечение дома", – сказал он в эфире "России 24".

Съемочная группа попала под удар ВСУ на кременском направлении ЛНР 10 апреля. В результате оператор Шум получил ранение в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию. Сам журналист уточнил, что украинские войска пытались добить их при помощи дрона.



В СКР заявили, что установят все обстоятельства обстрела, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила атаку на журналистов как преступную акцию киевского режима.