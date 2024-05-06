Киселев призвал расследовать убийство корреспондента Sputnik Бентли

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные наказаны. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (включающую в себя Sputnik) Дмитрий Киселев.

"Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания", – приводит его слова РИА Новости.

Киселев подчеркнул, что перед законом все равны.

Ранее ряд телеграм-каналов, ссылаясь на адвоката вдовы Бентли, сообщали, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". По их данным, дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны".

О смерти корреспондента Бентли стало известно 19 апреля. Ему было 64 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР и взял позывной "Техас". Тогда он объяснял, что приехал в Донбасс из США, так как он восхитился мужеством и стойкостью местных жителей.

