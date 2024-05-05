Аллею в память о погибших военкорах открыли в Москве

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

В столичном парке имени Артема Боровика в рамках международной акции "Сад памяти" высадили аллею кедров в память о военных корреспондентах, погибших в зоне боевых действий. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

Как рассказали в ведомстве, высаженные молодые сибирские кедры станут символом незабвенности подвига российских военкоров, которые отдали свои жизни при исполнении профессионального долга.

В памятной церемонии поучаствовали начальник Главного военно-патриотического управления Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, представители ведущих российских СМИ и члены семей погибших военкоров. Высадке деревьев предшествовала пасхальная литургия в строящемся мемориальном храмовом комплексе святых мучеников Анатолия и Протолеона, говорится в публикации.

Ранее Владимир Путин посмертно присвоил орден Мужества военкору "Известий" Семену Еремину за мужество и самоотверженность, которые тот проявил в ходе исполнения профессионального долга.

О смерти Еремина стало известно 19 апреля. Военный корреспондент погиб в результате атаки украинского дрона в зоне спецоперации во время съемки репортажа.