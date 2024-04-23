Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Владимир Путин посмертно присвоил орден Мужества военкору "Известий" Семену Еремину. Соответствующий указ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

В документе указано, что погибшему Еремину присваивается награда за мужество и самоотверженность, которые он проявил во время исполнения профессионального долга.

О смерти Еремина стало известно вечером 19 апреля. Военный корреспондент "Известий" погиб после атаки украинского FPV дрона в зоне СВО во время съемки репортажа.

Следователи заявили, что установят всех причастных к гибели корреспондента "Известий". В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким военкора "Известий". Он напомнил, что Еремин много работал в ДНР, рассказывал о жизни людей и о ходе военного конфликта.

