Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Еремина

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора "Известий" Семена Еремина в результате атаки ВСУ на запорожском направлении.

Произошедшее он назвал большой трагедией. По его словам, это лишний раз подчеркивает, насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте.

Представитель Кремля добавил, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями.

Следователи установят всех причастных к гибели корреспондента "Известий".

О смерти Еремина стало известно вечером 19 апреля. Военный корреспондент "Известий"погиб в зоне СВО, выполняя профессиональные обязанности, снимая репортаж.

Еремин погиб после атаки украинского FPV дрона. Военкор получил ранения после второго сброса боеприпаса с беспилотника, от которых впоследствии скончался. Ему было 42 года. Его последний репортаж вышел 17 апреля, в нем военкор рассказывал о том, как российские военные применяли методику по обучению борьбе с БПЛА при помощи дробовиков.

Общественная палата РФ будет ходатайствовать о награждении Еремина орденом Мужества посмертно. Следователи установят всех причастных к гибели корреспондента "Известий".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва расценивает убийство Еремина как очередное подтверждение террористической сущности режима Владимира Зеленского и требует от профильных международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким военкора "Известий". Он напомнил, что Еремин много работал в ДНР, рассказывал о жизни людей и о ходе военного конфликта. Кроме того, он одним из первых вместе с российскими подразделениями зашел в Мариуполь и Волноваху, показывал жизнь на передовой и продвигался вперед с бойцами.